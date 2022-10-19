Путин не может сделать ничего, чтобы переломить динамику войны в Украине – генерал армии США

Генерал Вооруженных сил США Дэвид Петреус считает, что Россия находится в сложной ситуации, и президент страны-агрессора Владимир Путин уже не может сделать ничего, чтобы переломить динамику войны в Украине.

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Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, передает "Укринформ".

"Россия сейчас находится в сложной ситуации, Путин уже ничего не может сделать, чтобы переломить эту динамику. "Референдумы" не привели ни к чему. Попытка аннексии четырех регионов не имеет в конце концов никакого значения, и мы видим, что Украина освобождает эти территории", – сказал Петреус.

Он отметил, что Украина в результате общей мобилизации, организационных усилий, обучения военных и оборонной помощи США и партнеров сейчас имеет гораздо большую военную мощь, чем то, что имеет Россия в Украине.

По его словам, это дало украинской армии возможность освободить большую часть территории Харьковской области, несколько продвинуться в Луганской области и методически продолжать наступательные действия, чтобы освобождать Херсон и другие территории к западу от Днепра.

Генерал добавил, что даже та частичная мобилизация, которая была объявлена в России, закончилась тем, что больше людей покинули страну, чем пришли в военкоматы.

По его словам, те, кто в конце концов надевает военную форму российской армии, получают минимальное обучение, они практически не вооружены.

"Это действительно означает десятки тысяч дополнительных солдат с оружием, которые могут появиться на поле боя. Но украинские силы сейчас настолько мощнее, настолько способнее воевать, чем россияне, что они продолжат освобождать свои территории", - убежден генерал армии США.

Он добавил, что уже сейчас можно сказать, что Россия понесла в Украине в 3-4 раза больше потерь за 8 месяцев, чем за 9 лет, пока она вела войну в Афганистане.

Петреус также убежден, что зимой России будет гораздо сложнее вести войну, чем Украине.

"Не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены, как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту. Для россиян существует очень много проблем. Зима приближается. У них даже теплой одежды не хватает, не говоря уже о вооружении", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что намерения России закупить у Ирана дополнительные ударные дроны-камикадзе и ракеты класса "земля-земля" свидетельствуют о ее собственной военно-политической несостоятельности.