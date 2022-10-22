"Підуть труни у великій кількості": Зеленський попередив Кремль про швидку втрату довіри населення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада у Російській Федерації невдовзі почне втрачати довіру свого суспільства, тому що після мобілізації до РФ почнуть повертатися загиблі окупанти і тепер це не залишиться непомітним для громадян.

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Про це гарант заявив у інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Я думаю, вони (російська влада- Delo.ua) скоро будуть втрачати і внутрішню довіру. На жаль, напевно, через те, що буде повертатися велика кількість гробів. Будуть повертатися вбивці додому", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ не хотіла забирати тіла своїх військових. Загарбники привозили із собою "портативні" крематорії і спалювали тіла прямо на місцях.

"Зараз вже така кількість (ліквідованих окупантів — Delo.ua), що вони вже не можуть все знищити. Ось і все. І люди будуть це бачити. Я не знаю чи це вплине на них, бо їм десятки років промивали мозок. Хоча все це (військову агресію— Delo.ua) роблять у нас російські війська з 2014 року. Вони несуть нацизм і саме так вони поводяться з нашими людьми", — додав Зеленський.

Він також зазначив, що у світі Росія вже давно втратила довіру інших держав, адже офіційні представники країни-агресора постійно роблять заяви, які не мають нічого спільного з дійсністю.

Нагадаємо, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про мобілізацію 300 000 резервістів на війну в Україні також вдарив по довірі споживачів і діловій активності та, буде обтяжувати економіку протягом наступних місяців.

Крім того, раніше західні аналітики повідомляли про те, що мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли з країни, або були мобілізовані.