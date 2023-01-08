Мобілізованих росіян, імовірно, "кинуть" в наступ навесні та влітку

Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у інтерв’ю виданню The Guardian.

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Він зазначив, що РФ, щоб підготувати військові формування, знадобиться два місяці, і будь-який успіх держави-терориста на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені росіяни.

Багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.

Нагадаємо, вже 15 січня в Росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію. До збройних сил РФ потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

До збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до 500 тис. росіян. Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург.