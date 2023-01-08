Мобилизированных россиян, вероятно, бросят в наступление весной и летом

Мобилизованных россиян планируется использовать в наступательных операциях весной и летом, рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Guardian.

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Он отметил, что РФ, чтобы подготовить военные формирования, понадобится два месяца, и любой успех государства-террориста на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.

Многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых готовящихся резервных подразделений.

Напомним, уже 15 января в России могут объявить о дополнительной мобилизации. В вооруженные силы РФ попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

Вооруженные силы страны-террориста будут мобилизованы до 500 тыс. россиян. Мобилизация, проект указа о которой уже существует, также будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.