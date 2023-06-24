Кулеба заперечив, що когось уже визначено на посаду посла України в Чехії

Кандидата на посаду посла України в Чехії ще немає. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Радіо Свобода".

"Інформація в соціальних мережах про те, що хтось уже визначений на посаду посла України в Чехії не відповідає дійcності", – сказав урядовець.

Нагадаємо, попередній посол України Євген Перебийніс був на цій посаді з 2017 по 2022 роки, тобто п'ять років, тоді як зазвичай дипломати повертаються через чотири. Президент Володимир Зеленський звільнив його в липні минулого року й з тих пір на посаду посла в Чехії нікого не було призначено.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел сказав, що тривала відсутність посла України в Празі сповільнила двосторонні відносини, але серйозного впливу не мала.

А видання Liga.net із посиланням на джерела пізніше повідомило, що новим послом може стати директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, який іде з компанії.