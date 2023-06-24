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Кулеба опроверг, что кто-то уже определен на должность посла Украины в Чехии
Кандидата на должность посла Украины в Чехии еще нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Радио Свобода".
"Информация в социальных сетях о том, что кто-то уже определен на должность посла Украины в Чехии не соответствует действительности", – сказал чиновник.
Напомним, предыдущий посол Украины Евгений Перебийнис был на этом посту с 2017 по 2022 годы, то есть пять лет, в то время как обычно дипломаты возвращаются через четыре года. Президент Владимир Зеленский уволил его в июле прошлого года и с тех пор на должность посла в Чехии никто не был назначен.
Недавно президент Чехии Петр Павел сказал, что длительное отсутствие посла Украины в Праге замедлило двусторонние отношения, но серьезного влияния не оказало.Подписывайтесь на наш YouTube канал
А издание Liga.net со ссылкой на источники позже сообщило, что новым послом может стать директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, который уходит из компании.