Президент Чехії про контрнаступ ЗСУ: початок помірний, все ще попереду

Справжній контрнаступ українських військових буде ще попереду. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю "Радіо Свобода".

За його словами, наразі українські військові провели формуючі операції.

"Ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", – сказав Павел.

Крім того, в президента Чехії запитали, чи досі він вірить у те, що війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт, якщо ЗСУ не продемонструють значного просування цьогоріч. На це Павел відповів, що підготовка до поточного контрнаступу тривала місяцями, тому для ще одного також знадобиться значний час.

"Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів.

Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина", – висловився він.

Нагадаємо, вже протягом кількох днів українські військові успішно просуваються на кількох напрямках. Президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

А 13 червня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов поінформував, що протягом тижня площа звільненої території склала понад 100 квадратних кілометрів. Українські військові деокупували сім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях: Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку та Благодатне.