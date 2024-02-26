Корпоратизація держпідприємств: "Енергоатом" випустив акцій на понад 300 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням засвідчила випуск простих іменних акцій АТ НАЕК "Енергоатом". Відповідні дані внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів. Підприємство випустило вже акцій на загальну суму понад 306 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що цей процес фіналізує перетворення держпідприємства на акціонерне товариство для більш ефективного управління.

Як підкреслила міністр економіки України Юлія Свириденко, дане рішення засвідчує для міжнародних партнерів та громадськості наміри Уряду продовжувати корпоративну реформу та змінювати підходи до використання потенціалу підприємств державної власності.

"Енергоатом" випустив акцій на понад 300 мільярдів

НАЕК "Енергоатом" випустила акцій на загальну суму понад 306 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба компанії.

"21 лютого 2024 року компанія успішно та у визначені терміни подолала черговий етап корпоратизації – отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій", - йдеться у повідомленні.

Свідоцтво надає компанії можливість залучати нові інвестиції та збільшувати капіталовкладення в енергетичний сектор. Усі акції належатимуть державі.

Корпоратизація "Енергоатома"

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 29 грудня 2023 року прийняв рішення "Про утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Корпоратизація "Енергоатома" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також гарантійною угодою щодо програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій.

Також Кабінет Міністрів затвердив статут акціонерного товариства, положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради.

У лютому Уряд оголосив відбір на посаду незалежних членів Наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом".

Що входить до складу "Енергоатома"

Зазначимо, що "Енергоатом" є найбільшим виробником електроенергії в Україні. Компанію було створено у 1996 році, вона є оператором всіх атомних електростанцій в Україні - Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької, а також формально - Запорізької, яка з березня 2022 року знаходиться під окупацією Росії. Сукупно ці АЕС мають 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт (зокрема шість - на ЗАЕС).

Також до складу НАЕК входить Ташлицька ГАЕС (453 МВт), Олександрівська ГЕС (25 МВт) та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. До складу підприємства входять і 12 відокремлених підрозділів, які забезпечують власну наукову, конструкторсько-технологічну і виробничу базу.

Це "Атомремонтсервіс", "Атоменергомаш", "Централізовані закупівлі", "Атомпроектінжиніринг", "Автоматика та машинобудування", "Енергоатом-Трейдинг", аварійно-технічний та науково-технічний центри, складське господарство, управління справами, Конструкторське бюро атомного приладобудування та спеціального обладнання, а також Донузлавська вітрова електростанція в окупованому РФ Криму.