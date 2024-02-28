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Уничтожение "Мрії": руководству ГП "Антонов" грозит до 15 лет за решеткой
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины экс-гендиректора ГП "Антонов" Сергея Бычкова и начальника подразделения по авиабезопасности Александра Нетесова, действия которых привели к уничтожению самолета Ан-225 "Мрія". Они могут сесть на 15 лет в тюрьму.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что преступные действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома в Гостомеле во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрія".
По данным следствия, в преддверии полномасштабного вторжения РФ фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для этого в течение января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.
Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
"На основании собранных доказательств фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям)", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что обвиняемые находятся под стражей. При доказательстве их вины в суде им грозит до 15 лет заключения.
Уничтожение "Мрії"
Российские войска обстреляли аэропорт в Гостомеле Киевской области 27 февраля, тогда в результате удара сгорел один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія".
При этом самолеты Ан-124-100 "Руслан" удалось спасти. Один из них еще перед вторжением улетел в Малайзию, второй находится в Кыргызстане, третий в одной из стран Европейского Союза.
Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину самолет Ан-225 "Мрія" запланировали отправить в Германию. Как рассказал командир "Мрії" Дмитрий Антонов, самолет можно было спасти, ведь на момент вторжения России ГП "Антонов" имело резервный аэродром, арендованный в немецком Лейпциге. Экипаж готов был вылететь из Гостомеля в Германию утром 24 февраля и даже заводил двигатели, но команды на взлет так и не получил.
В апреле 2022 года концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова. Впоследствии, в октябре СБУ сообщила о расследовании обстоятельств уничтожения "Мрії". В частности, следствие заинтересовалось, почему руководство госпредприятия не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.
На основании собранных доказательств следователи СБУ 10 марта 2023 года сообщили бывшему гендиректору ГП "Антонов", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности о подозрении в рамках расследования об уничтожении самолета "Мрія" российскими оккупантами.
Впоследствии стало известно, что "Антонов" собирается построить новую "Мрію" в секретном месте.
Авиаконструкторы ГП "Антонов" уже работают над разработкой новой версии самолета - воздушное судно создадут на основе брата-близнеца борта, уничтоженного российскими оккупантами.