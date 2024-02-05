"Укроборонпром" корпоратизирует еще 10 своих предприятий

Десять государственных оборонных предприятий будут превращены в хозяйственные общества в рамках реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что соответствующее решение было принято наблюдательным советом предприятия.

После государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два.

"С сегодняшнего дня мы стали еще на шаг ближе к окончательной трансформации госсектора украинской оборонки в современную оружейную компанию. После завершения регистрации будем корпоратизированы уже 38 предприятий", – отмечает генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

Он убежден, что реформа ОПК будет способствовать дальнейшему развитию технологий и производства, поможет привлекать в отрасль инвестиции, строить совместные предприятия с частными партнерами, в частности с ведущими международными компаниями, позволит более эффективно предотвращать проявления коррупции.

"Мы настроены работать как можно интенсивнее и эффективнее, как того требует время и задачи, поставленные перед обществом руководством государства: завершение трансформационных реформ в оборонной промышленности, построение эффективного риск-менеджмента и управления, а также проведение изменений в масштабах компании для укрепления системы комплаенса и усиление подотчетности", – отмечает председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария.

Корпоратизация "Укроборонпрома": что изменится

Генеральный директор акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (бывший госконцерн "Укроборонпром") Герман Сметанин рассказал о сущности реформы госкомпании. В частности, новая форма позволит создавать совместные предприятия с иностранными совладельцами.

По его словам, корпоратизация предусматривает переход "Укроборонпрома" к "цивилизованным стандартам", ведь система концерна имеет большие проблемы из-за неупорядоченности руководящих органов.

Система холдинга выглядит следующим образом: есть государственное предприятие, а у него есть директор, директор контролирует "Укроборонпром". Исходя из такой системы "Укроборонпром" стал "одним большим непонятным наблюдательным советом".

Именно поэтому "Укроборонпром" работает над переходом в формат акционерного общества.

Герман Сметанин отметил, что в настоящее время вводится процесс формирования наблюдательных советов в "Укроборонпром" и на его предприятиях.

"Как руководитель общества я не принимаю в нем непосредственного участия. Что касается "Укроборонпрома", это должен делать Кабинет министров, в отношении конкретных предприятий – новоизбранный наблюдательный совет концерна", — сказал он.