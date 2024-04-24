Кабмін затвердив план перетворення ДП "Гарантований покупець" в акціонерне товариство

Уряд на засіданні 23 квітня затвердив порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства "Гарантований покупець" в акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, реформа корпоративного управління триває, зокрема, продовжується і робота з перетворення "Гарантованого покупця" в акціонерне товариство.

"Вона покликана зробити роботу компанії більш зрозумілою для міжнародних контрагентів, та полегшити її можливості щодо залучення додаткових ресурсів і потенційну інтеграцію в європейський ринок", - зазначив він.

Згідно з повідомленням, проєкт плану схвалила комісія з перетворення, яку створено розпорядженням уряду від 2 лютого. Комісію очолює заступник міністра економіки України Олексій Соболев. До складу комісії також входять представники Департаменту політики власності Міністерства економіки та працівники самого підприємства.

План, серед іншого, передбачає проведення інвентаризації майна підприємства та переліку необоротних активів, незалежної оцінки цих активів, виявлення державного майна, яке не підлягає приватизації та розроблення умов його подальшого використання.

Також має бути проведена підготовка для розгляду та затвердження Кабміном статуту акціонерного товариства, положення про принципи формування його наглядової ради та положення про неї.

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") було утворено у червні 2019 року для виконання функцій гарантованого покупця електроенергії з відновлюваних джерел.

Основними стратегічними напрямами діяльності "ГарПок" є:

розвиток "зеленої" енергетики";

забезпечення потреб населення доступною електроенергією;

ефективна діяльність підприємства на ринку електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно уряд схвалив постанови про гарантії походження "зеленої" електроенергії. Впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України та сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових "зелених" потужностей навіть в умовах війни.

Також ухвалено постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії, що сприятиме переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики, яка одночасно забезпечуватиме її розвиток та зменшуватиме ціну на "зелену" електроенергію.

Зауважимо, Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.

Фото: ua.depositphotos.com