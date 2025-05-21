"Энергия будущего": в Украине появилась платформа для развития ядерной энергетики

Украинское ядерное общество (УкрЯТ) и "Украинский ядерный форум" (УЯФ) 20 мая 2025 создали платформу "Энергия будущего" (ядерный хаб). Эта открытая площадка будет способствовать обмену опытом, анализу и развитию инноваций в атомной энергетике.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинское ядерное общество.

Уточняется, что платформа будет выполнять функции координации экспертного диалога, подготовки аналитических продуктов, поддержки образовательных программ и популяризации новейших ядерных технологий.

Подписание состоялось на круглом столе, где меморандум скрепили генеральный директор УЯФ Игорь Дир и исполнительный секретарь УкрЯТ Даниил Лавренов.

Целью этой инициативы является объединение специалистов, ученых, предпринимателей и молодежи для совместной работы над модернизацией, внедрением инноваций и восстановлением ядерной отрасли. Особенно это актуально в условиях военных вызовов и глобальной декарбонизации.

Уже анонсированы ключевые направления деятельности платформы:

Nuclear Hub. SMART (внедрение технологий малых модульных реакторов);

(внедрение технологий малых модульных реакторов); Nuclear Hub.H2 (водородная энергетика);

(водородная энергетика); Nuclear Hub.INDUSTRY (поддержка промышленных предприятий).

Организаторы уверены, что ядерный хаб станет платформой для утверждения лидерства Украины в сфере мирного атома.

"Создание платформы "Энергия будущего" – это стратегическая инвестиция в будущее украинской атомной энергетики. Она станет центром генерации новых идей, разработки экспертных решений и формирования партнерств, способствующих выходу Украины на новый уровень международного сотрудничества в сфере атомной энергетики", – прокомментировал создание хаба руководитель Энергоатом.

Напомним, "Энергоатом" успешно выполнил плановую задачу по производству электроэнергии за первые четыре месяца 2025 года. Общий показатель производства составил 100,8% от запланированного, а объем отпущенной электроэнергии — 101,1%.