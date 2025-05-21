"Енергія майбутнього": в Україні з'явилася платформа для розвитку ядерної енергетики

Українське ядерне товариство (УкрЯТ) та "Український ядерний форум" (УЯФ) 20 травня 2025 року створили платформу "Енергія майбутнього" (ядерний хаб). Цей відкритий майданчик сприятиме обміну досвідом, аналізу та розвитку інновацій в атомній енергетиці.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українське ядерне товариство.

Уточнюється, що створена платформа виконуватиме функції координації експертного діалогу, підготовки аналітичних продуктів, підтримки освітніх програм і популяризації новітніх ядерних технологій.

Підписання відбулося під час круглого столу, де меморандум скріпили генеральний директор УЯФ Ігор Дір та виконавчий секретар УкрЯТ Данило Лавренов.

Дана ініціатива має на меті об'єднати фахівців, науковців, підприємців та молодь для спільної роботи над модернізацією, впровадженням інновацій та відновленням ядерної галузі. Особливо це актуально в умовах військових викликів та глобальної декарбонізації.

Вже анонсовано ключові напрями діяльності платформи:

Nuclear Hub. SMART (впровадження технологій малих модульних реакторів);

(впровадження технологій малих модульних реакторів); Nuclear Hub.H2 (воднева енергетика);

(воднева енергетика); Nuclear Hub.INDUSTRY (підтримка промислових підприємств).

Організатори переконані, що ядерний хаб стане платформою для утвердження лідерства України у сфері мирного атома.

"Створення платформи "Енергія майбутнього" – це стратегічна інвестиція у майбутнє української атомної енергетики. Вона стане центром генерації нових ідей, розробки експертних рішень та формування партнерств, які сприятимуть виходу України на новий рівень міжнародної співпраці у сфері атомної енергетики", – прокоментував створення хабу керівник Енергоатома Петро Котін.

Нагадаємо, "Енергоатом" успішно виконав планове завдання з виробництва електроенергії за перші чотири місяці 2025 року. Загальний показник виробництва становив 100,8% від запланованого, а обсяги відпущеної електроенергії — 101,1%.