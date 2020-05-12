Кабмин планирует продлить карантин в Украине после 22 мая

Правительство планирует продлить карантин в Украине и после 22 мая 2020 года.

Об этом во вторник, 12 мая, заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телеканала "1+1".

Он напомним, что официально карантин в стране действует до 22 мая, однако его будут продлевать и после этой даты.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать", — сообщил Шмыгаль.

В то же время он добавил, что Кабмин работает над каждым этапом выхода из карантина. По его словам, Украина пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который был прогнозируемый группой ученых и медиков, а для того, чтобы избежать вспышек, выход из карантина был разбит на 5 этапов.

"Вчера мы начали первый этап, когда сняли часть ограничений. Следующий этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода", — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, пока речь не идет о том, что надо будет снова вводить в стране полный локдаун.

"Мы говорим об адаптивном карантине. Если будут локальные заболевания в том или ином городе — мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", — уверен он.

Глава правительства также напомнил, что восстановление движения общественного транспорта — метро и междугородки — состоится на третьем этапе выхода из карантина. Однако когда это произойдет — зависит от динамики заболеваемости.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству заболевавших по отношению к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равно количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", — пояснил Шмыгаль.

Он также сообщил, что местные власти могут усиливать карантин при необходимости, но не ослаблять его.

"Смягчить карантин, который введен на уровне государства, местная власть не имела права, потому что это говорится о жизни, здоровье и безопасности людей. Усиливать карантинные мероприятия, если происходит вспышка локально в том или ином населенном пункте, право есть. Для этого существует механизм так называемой Комиссии техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они собираются, принимают решения, усиливают меры, могут закрывать въезд в населенные пункты. Эти полномочия у местной власти есть", — заявил премьер, комментируя инциденты в некоторых городах, где местные власти принимали решение об ослаблении карантина.

Напомним, в Украине уже несколько дней подряд снижается количество новых случаев коронавируса. По состоянию на 9:00 12 мая сообщалось о 375 новых случаях заражения.

Как сообщалось, карантин в Украине продлили до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начали действовать первые ослабления карантина по коронавирусу и начала работать концепция адаптивного карантина. Однако местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, могут оставлять в силе определенные ограничения.