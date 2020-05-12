Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 16 тысяч

По состоянию на 9:00 вторника, 12 мая, в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 375 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 580 случаев;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 748 случаев;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 525 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1133 случая;

Кировоградская область — 425 случаев;

город Киев — 1930 случаев;

Киевская область — 1023 случая;

Львовская область — 825 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

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Одесская область — 653 случая;

Полтавская область — 248 случаев;

Ровенская область — 1028 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1021 случай;

Харьковская область — 623 случая;

Херсонская область — 162 случая;

Хмельницкая область — 182 случая;

Черновицкая область — 2396 случаев;

Черкасская область — 343 случая;

Черниговская область — 79 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 мая в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40 289 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемии по состоянию на утро 11 мая подтвердили 15 648 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 416 новых случаев. С начала пандемии COVID-19 в Украине 3060 пациентов уже выздоровели, а 408 — умерли.