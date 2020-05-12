Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 16 тысяч

По состоянию на 9:00 вторника, 12 мая, в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 375 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 580 случаев;
Волынская область — 496 случаев;
Днепропетровская область — 748 случаев;
Донецкая область — 100 случаев;
Житомирская область — 525 случаев;
Закарпатская область — 748 случаев;
Запорожская область — 331 случай;
Ивано-Франковская область — 1133 случая;
Кировоградская область — 425 случаев;
город Киев — 1930 случаев;
Киевская область — 1023 случая;
Львовская область — 825 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 225 случаев;
Одесская область — 653 случая;
Полтавская область — 248 случаев;
Ровенская область — 1028 случаев;
Сумская область — 157 случаев;
Тернопольская область — 1021 случай;
Харьковская область — 623 случая;
Херсонская область — 162 случая;
Хмельницкая область — 182 случая;
Черновицкая область — 2396 случаев;
Черкасская область — 343 случая;
Черниговская область — 79 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 мая в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40 289 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемии по состоянию на утро 11 мая подтвердили 15 648 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 416 новых случаев. С начала пандемии COVID-19 в Украине 3060 пациентов уже выздоровели, а 408 — умерли.