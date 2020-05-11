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На Буковине от коронавируса умер депутат сельсовета

У 62-летнего мужчины были хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19

На Буковине от коронавируса умер депутат сельсовета На Буковине от коронавируса умер депутат сельсовета
Смерть от коронавируса. Фото: ТСН

На Буковине от коронавирусной болезни скончался 62-летний депутат сельского совета Михаил Кицан.

Об этом сообщает пресс-служба Заставненской райгосадминистрации Черновицкой области в Facebook.

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Указано, что у мужчины были хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста — жителя села Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана", — говорится в сообщении.

"У него были хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", — добавили в РГА.

Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.

При этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни за прошлые сутки зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

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Ранее карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.

С 11 мая в Украине начали действовать первые ослабления карантина по коронавирусу и начала работать концепция адаптивного карантина. Однако местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, могут оставлять в силе определенные ограничения.

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