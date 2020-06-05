Транспорт 50 минут назад

Возобновление внутреннего авиасообщения в Украине: как будут работать авиаперевозки

Госавиаслужба опубликовала требования для аэропортов, авиаперевозчиков и пассажиров

Авиаперевозки в условиях карантина. Фото: epravda.com.ua Авиаперевозки в условиях карантина. Фото: epravda.com.ua
Авиаперевозки в условиях карантина. Фото: epravda.com.ua

С 5 июня в Украине возобновляются внутренние перелеты, а с 15 июня — международные.

В связи с этим Госавиаслужба опубликовала требования, которые должны выполнять аэропорты, авиаперевозчики и пассажиры с целью соблюдения безопасности в условиях пандемии коронавируса.

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Среди основных требований:

- доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;

- должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;

- в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей;

- должны быть введены мобильная регистрация, бесконтактная посадка и другие электронные альтернативы процессов;

- все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках;

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- рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал;

- для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Полный перечень требований можно найти здесь.

Как отмечается, по сути — это внедрение в Украине правил Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) COVID-19 Aviation Health Safety Protocol.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 5 июня 2020 года, стартует новый этап ослабления карантинных ограничений. В частности, отныне возобновляется внутреннее авиасообщение.

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