FlixBus открывает новый маршрут из Львова во французский Монпелье

Европейский оператор автобусных перевозок FlixBus начал продажи билетов на новый международный маршрут из Львова на юг Франции — Львов — Монпелье, с остановками в Мукачево, Ницце и Марселе.

Как сообщает ЦТС со ссылкой на информацию FlixBus, первый рейс новому маршруту, который получил номер CUA079, состоится уже 22 апреля.

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Автобусы будут отправляться из Львова каждый четверг в 13:45 со Стрыйского автовокзала и делать дополнительную остановку возле Центрального железнодорожного вокзала.

Обратно из Монпелье автобусы будут отправляться по вторникам в 12:00.

"Монпелье является транспортным хабом FlixBus, откуда прямыми рейсами можно добраться до многих городов Франции и других стран Европы", — отметили в компании.

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Автобусы сохранят оригинальную маркировку автобусного партнера Alexbus, но будут иметь зеленые наклейки "In cooperation with FlixBus", которые позволят пассажирам идентифицировать автобусы на остановках.

Внутри автобусы имеют "зеленую зону" для пассажиров FlixBus — места, отмеченные зелеными наклейками.

Полный маршрут линии CUA079 Львов-Монпелье: Львов — Мукачево — Ницца — Ле-Канне — Марсель — Экс-ан-Прованс — Авиньон — Ним — Монпелье.

"Несмотря на серьезные ограничения для путешественников, экономические и социальные связи между Украиной и Европой сегодня сильны — мы видим потенциал для международных поездок и продолжаем развивать украинскую сеть. Однако мы продолжаем напоминать всем пассажирам, которые выезжают за границу, о необходимости тщательно проверять текущие правила и особенности въезда в страну следования", — рассказал директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Напомним, с 25 июня 2020 года после послабления карантина FlixBus возобновил международные рейсы из Украины в Евросоюз. В компании также заявили, что повысили стандарты безопасности и гигиены, чтобы максимально защитить пассажиров и водителей автобусов от потенциальных рисков.

В октябре FlixBus объявил об открытии трех новых международных линий из Украины — в Польшу и Чехию.