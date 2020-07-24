Автобусный перевозчик FlixBus запускает два новых рейса из Киева в страны ЕС

Автобусный оператор FlixBus запускает два новых международных рейса из Украины: Киев — Краков — Прага и Киев — Вильнюс.

Как сообщила "Интерфакс-Украина", линия Киев — Вильнюс отправляется ежедневно из Киева в 19:20 и прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:40 утра, а затем на автовокзал в 9:05. Из Вильнюса отправка в 21:30, далее заезд в аэропорт литовской столицы, и прибытие в Киев в 11:50 следующего дня.

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Перевозчиком выступает литовская компания Ollex. Маршрут линии: Киев — Чернигов — Вильнюс.

"В последние годы Литва стала популярным туристическим направлением для украинцев. Согласно данным Департамента статистики Литовской Республики, в прошлом году в Литву приехало на 44% больше украинцев, чем в 2018. Это самый высокий прирост среди приезжих из всех стран. И хотя сегодня пандемия вносит свои ограничения, в долгосрочной перспективе рост туризма из Украины в Литву продолжится. Теперь до Вильнюса можно добраться просто и по доступной цене на комфортном автобусе, и далее, сделав одну пересадку — по странам Балтии", — рассказал директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

По информации агентства, FlixBus запустил свою сеть в странах Балтии: Эстонии, Латвии и Литве — в начале июля. В настоящее время компания предлагает ежедневные рейсы из Таллинна, Риги и Вильнюса в более чем 10 других балтийских городов.

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В свою очередь, рейс Киев — Прага отправляется из Киева четыре раза в неделю в 17:00, в 7:30 утра прибывает в Краков и в 16:30 в Прагу. Обратно автобус отправляется пять раз в неделю в 20:00 из Праги, с прибытием в Киев в 19:30 следующего дня.

Маршрут линии: Киев — Житомир — Ровно — Львов — Краков — Катовице — Оломоуц — Брно — Прага. Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo.

Автобусы обеих линий сохранили брендирование компаний-перевозчиков, с зелеными наклейками на борту In cooperation with FlixBus.

FlixBus также отмечает, что в связи с пандемией коронавируса компания внедрила новые стандарты безопасности и гигиены.

Напомним, с 25 июня 2020 года после послабления карантина FlixBus возобновил международные рейсы из Украины в Евросоюз. В компании также заявили, что повысили стандарты безопасности и гигиены, чтобы максимально защитить пассажиров и водителей автобусов от потенциальных рисков.