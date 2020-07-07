Автобусный лоукостер FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

Автобусный лоукостер FlixBus запускает внутренние рейсы в Украине — с 8 июля 2020 года открываются направления Киев — Одесса — Затока; Киев — Житомир — Ровно — Львов; Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Львов — Ужгород. Об этом сообщили у перевозчика, передает Центр транспортных стратегий.

Автобусы по маршруту Киев-Одесса-Затока будут отправляются три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и в 7:50 в Затоку. Назад автобус будет ехать в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки с остановкой в 20:50 в Одессе и прибытием в Киев в 4:10.

Линия Киев-Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус будет выезжать в 10:00 из Львова, а прибывать в Киев в 17:00. Остановки будут в Житомире и Ровно.

Маршрут Киев-Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев-Вена, которая ездит два раза в неделю: в среду и субботу автобус будет ехать из Киева в 7:50 и прибывать в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус будет выезжать в понедельник и пятницу в 4:00 из Ужгорода и прибывать в 15:55 в Киев.

Читайте также: FlixBus возобновил рейсы из Украины в Евросоюз после послабления карантина

На маршрутах будут работать автобусы Mercedes, Man и Neoplan среднего возраста 6 лет. Каждый из них оборудован кондиционерами и розетками, в салонах также есть Wi-Fi.

Также в компании обещают, что будут придерживаться на внутренних линиях тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных.

Новые линии запущены в партнерстве с компанией Euroclub, а потому на автобусах будет оригинальное брендирование Euroclub и зеленые наклейки In copperation with FlixBus, по которым их можно будет узнать на остановках.

Напомним, с 25 июня 2020 года после послабления карантина FlixBus возобновил международные рейсы из Украины в Евросоюз. В компании также заявили, что повысили стандарты безопасности и гигиены, чтобы максимально защитить пассажиров и водителей автобусов от потенциальных рисков.