FlixBus привлек от инвесторов $650 млн, увеличив свою оценку до $3 млрд

Немецкая транспортная компания FlixMobility, известная в Украине как FlixBus, закрыла раунд G привлечения инвестиций, получив 650 млн долларов. Как передает AIN.ua, оценка компании при этом выросла до 3 млрд долларов.

Отмечается, что ведущим инвестором выступил американский хедж-фонд Canyon Partners. В раунде также принимали участие принимали участие General Atlantic, Permira, TCV, HV Capital, Blackrock, Baillie Gifford и SilverLake.

Привлеченные средства FlixMobility намерена инвестировать в организацию автобусной сети в США. Кроме того, компания намерена развивать деятельность в Португалии, Великобритании, укреплять позиции в Турции, Франции и странах Восточной Европы. Кроме того, она планирует дальнейшее развитие дочернего оператора железнодорожных перевозок FlixTrain.

Читайте также: FlixBus открывает новый маршрут из Львова во французский Монпелье

"Мы начинаем переход от стратегии защиты к нападению. Наша цель — стать лидером на всех рынках, где мы присутствуем. Это касается в том числе новых рынков — таких как Великобритания, Португалия или США, где мы сейчас все еще находимся на второй или третьей позиции", — заявил основатель и генеральный директор FlixMobility Андре Швемляйн.

Предыдущий раунд финансирования компания закрыла в 2019 году: тогда удалось привлечь 500 млн евро с оценкой компании в более чем 2 млрд долларов.

По данным на сайте FlixBus, сейчас перевозчик работает в 36 странах. В свою очередь FlixTrain пока работает лишь в Германии и Швеции.

В Украину компания пришла в июне 2019 года. Кроме ряда международных маршрутов в Украине действует линия Затока — Киев — Львов — Ивано-Поляница (Буковель) — Ясиня (Драгобрат).