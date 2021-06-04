Транспорт 1 час назад

FlixBus привлек от инвесторов $650 млн, увеличив свою оценку до $3 млрд

Компания собирается агрессивно завоевывать рынки, где пока еще не стала лидером

Фото: Flixbus Фото: Flixbus
Фото: Flixbus

Немецкая транспортная компания FlixMobility, известная в Украине как FlixBus, закрыла раунд G привлечения инвестиций, получив 650 млн долларов. Как передает AIN.ua, оценка компании при этом выросла до 3 млрд долларов.

Отмечается, что ведущим инвестором выступил американский хедж-фонд Canyon Partners. В раунде также принимали участие принимали участие General Atlantic, Permira, TCV, HV Capital, Blackrock, Baillie Gifford и SilverLake.

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Привлеченные средства FlixMobility намерена инвестировать в организацию автобусной сети в США. Кроме того, компания намерена развивать деятельность в Португалии, Великобритании, укреплять позиции в Турции, Франции и странах Восточной Европы. Кроме того, она планирует дальнейшее развитие дочернего оператора железнодорожных перевозок FlixTrain.

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"Мы начинаем переход от стратегии защиты к нападению. Наша цель — стать лидером на всех рынках, где мы присутствуем. Это касается в том числе новых рынков — таких как Великобритания, Португалия или США, где мы сейчас все еще находимся на второй или третьей позиции", — заявил основатель и генеральный директор FlixMobility Андре Швемляйн.

Предыдущий раунд финансирования компания закрыла в 2019 году: тогда удалось привлечь 500 млн евро с оценкой компании в более чем 2 млрд долларов.

По данным на сайте FlixBus, сейчас перевозчик работает в 36 странах. В свою очередь FlixTrain пока работает лишь в Германии и Швеции.

В Украину компания пришла в июне 2019 года. Кроме ряда международных маршрутов в Украине действует линия Затока — Киев — Львов — Ивано-Поляница (Буковель) — Ясиня (Драгобрат).

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