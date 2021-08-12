Транспорт 30 минут назад

FlixBus запускает новый автобусный рейс из Калуша в Одессу

Автобусы имеют фирменное брендирование и полные стандарты FlixBus

Фото: пресс-служба Flixbus Фото: пресс-служба Flixbus
Фото: пресс-служба Flixbus

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus объявил о новом внутреннем автобусном маршруте N3350 Калуш — Одесса.

Как сообщает пресс-служба компании, маршрут пролегает от Калуша (Ивано-Франковская область), через Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Умань в Одессу.

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По информации FlixBus, первый автобус отправится по маршруту уже 20 августа. Автобусы будут курсировать с частотой 5 раз в неделю в августе и сентябре и 3 раза в неделю начиная с октября.

Линия ночная, расписание особенно удобно для тех, кто едет отдохнуть на море: в Одессу автобус прибывает утром, а обратно отправляется вечером.

В частности, выехав в 16:45 из Калуша, в 17:20 автобус заезжает в Ивано-Франковск, в 19:50 в Тернополь, в 21:55 в Хмельницкий, а уже в 8 утра прибывает в Одессу. Назад из Одессы отправление в 20:00, в Тернополь автобус прибывает в 7 утра, в Ивано-Франковск — в 10:30, в Калуш — в 11:25.

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"Мы стремились запустить эту линию перед Днем независимости Украины, когда многие устраивают себе длинные выходные и захотят поехать на море. Уверен, что пассажиры FlixBus оценят поездки с комфортом по приятным ценам, путешествуя с нами по Украине", — заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

На новой линии будут работать автобусы, которые имеют фирменное зеленое брендирование FlixBus и оборудованы следующими удобствами:

– удобные сиденья с увеличенным пространством для ног;

– электрические розетки;

– бесплатный Wi-Fi;

– туалет в салоне;

– кондиционер;

– регулярная дезинфекция салона.

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Водители одеты в фирменную зеленую форму и прошли обучение от специалистов FlixBus. Посадку можно осуществить, показав водителю QR-код билета на телефоне, печатать билет не обязательно.

Стоит отметить, что это уже вторая внутренняя линия FlixBus в Украине. В мае этого года компания объявила о первом таком маршруте N3310 Затока — Ясиня, который соединил Затоку и Одессу с Киевом, Львовом и Карпатами.

Напомним, ранее стало известно, что FlixBus запускает новую международную линию из Украины — из Харькова в Варшаву.

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