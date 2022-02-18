Чернобыльскую зону закрывают для посещений на неопределенный срок - туроператоры

Посещение туристами Чернобыльской зоны отчуждения будет прекращено с 19 февраля на неопределенный срок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Ассоциации чернобыльских туроператоров, директор агентства Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко.

"Только сообщили, что с 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины". Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", - написал он.

По словам представителя отрасли, в последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетили многие украинцы и иностранные туристы, в том числе находящиеся в Украине по личным причинам или в связи с работой, поскольку зона находится в Киевской области, то есть в относительной близости от столицы.

"В данных условиях мы понимаем заботу о безопасности украинцев и иностранных гостей. Но принимая во внимание то, что современные технические средства позволяют в реальном времени видеть любые перемещения вооруженных сил всех сторон и быстро на них реагировать, а также отсутствие рекомендаций от власти покинуть Киев, надеемся, что запрет на посещение Чернобыля уже скоро будет отменен", - отметил Емельяненко.

По его мнению, такой шаг поспособствовал бы нормализации ситуации, особенно учитывая окончание российско-белорусских военных учений на территории Беларуси 20 февраля.

"Сейчас к Украине, Киеву и Чернобылю приковано внимание международных СМИ, распространяющих информацию о настроениях украинцев и ситуации в стране. В современной гибридной информационной войне чернобыльский туризм может стать важным каналом распространения информации о боеспособности украинской армии, ее решительной готовности дать отпор любому захватчику и безопасности пребывания в нашей стране", - считает глава ассоциации туроператоров.

По его наблюдениям, мир воспринимает чернобыльский туризм в приграничной с Беларусью местности как один из знаковых маркеров стабильности Украины.

"Мы уважаем решение властей, заботящихся об обеспечении безопасности страны. И надеемся, что в ближайшее время Чернобыльская зона будет открыта для представителей международного сообщества, украинцев и СМИ, которые спокойно чувствуют себя под защитой ВСУ на территории нашего государства", - добавил Емельяненко.

При этом Госагентство по управлению Зоной отчуждения ситуацию пока официально не комментирует.

Отметим, что еще 4 февраля Министерство внутренних дел сообщало, что в заброшенном городе Припять в Чернобыльской зоне прошли масштабные тактико-специальные учения, в которых приняли участие Нацгвардия, полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отработаны были, в частности, ведение воздушной разведки, работа группы снайперов, ведение уличного боя и уничтожение отступающего противника. Отдельно отрабатывался штурм зданий. Заключительными этапами учений были предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидация последствий боевых действий.