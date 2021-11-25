Украина под Чернобылем укрепляет границу с Беларусью (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках совместной специальной пограничной операции “Полесье” пограничные наряды в Чернобыльской зоне на границе с Беларусью усиленно разворачивают контрольные посты.

Как сообщает пресс-центр МВД, в ведомстве организовали работу координационных штабов, объединили их работу на центральном и областном уровнях, а на районном образовали координационные группы управления.

“Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет осуществляться проверка автобусных станций и вокзалов и проводиться предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах", — заявил заместитель главы МВД Евгений Енин.

Замминистра также сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление — 8,5 тысячи военнослужащих.

По информации ведомства, подразделения МВД применяют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.

Кроме этого, начались тактические учения, в ходе которых отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, бойцы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции начали комплекс мер, направленных на слаженность сил для охраны общественного порядка в приграничных с Республикой Беларусь городах и районах.

"Эти меры направлены на слаженность действий Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб с целью обеспечения порядка на приграничных территориях. В течение этой и следующей недели мы отработаем алгоритмы возможных действий мигрантов, поэтому важно, чтобы правоохранительные ведомства были готовы ко всем возможным сценариям", — рассказал Клименко.

Напомним, в июле 2021 года в Украине начались международные военные учения "Казацкая Булава-2021".

В них приняли участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции.