Происшествия 30 минут назад

Украина и США проводят военные учения, а Россия отрабатывает ракетные удары в Черном море

Международные учения "Казацкая Булава — 2021" при участии Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции проходят в Николаевской области

Учения "Казацкая булава 2021". Фото: facebook.com/AFUStratCom Учения "Казацкая булава 2021". Фото: facebook.com/AFUStratCom
Учения "Казацкая булава 2021". Фото: facebook.com/AFUStratCom

В Украине начались международные военные учения "Казацкая Булава — 2021".

Помимо украинской стороны в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Указано, что учения начались 12 июля на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области. Открытие проходило при участии командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командира 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командира операции UNIFIER.

Как предполагается, учения "Казацкая Булава — 2021" пройдут с 12 по 24 июля. Участие примут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Тем временем Россия проводит военные учения в Черном море.

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В частности, боевые расчеты фрегатов Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Как отмечается, следующим этапом боевой подготовки станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

Ранее в Украине завершились крупные военные учения Sea Breeze-2021, в которых принимали участие более 30 стран.

Причем учения сопровождались неоднократными провокациями с российской стороны.

Перед этим украинские военные не исключали, что Россия могла осуществить провокации во время учений Sea Breeze.

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