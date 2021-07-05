В 2021 году Украина готова к наступлению России — секретарь СНБО

В 2021 году Украина готова к наступлению России, а в 2014 году ситуация была другая, поэтому Украинское государство тогда не было готово.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "24 канала".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, сейчас происходят довольно сложные процессы.

"Несмотря на то что ко всему подготовиться невозможно, к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому", — отметил он.

При этом Данилов считает, что у России единая доктрина — они должны с кем-то вести войну, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

Сейчас у Украины, по словам секретаря СНБО, другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение.

"Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры — страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания", — добавил он.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил возможность того, что Россия решится на масштабное наступление на Украину.

Перед этим президент Владимир Зеленский сообщал, что на совместных военных учениях Беларуси и РФ "Запад-2021" отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова.

Напомним, накануне глава РФ Владимир Путин заявил, что не отказывается от возможности встретиться с Зеленским, но не понимает, о чем с ним говорить в условиях, когда тот, по оценке главы РФ, отдал страну под внешнее управление.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в ответ ему заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.