1 час назад

Россия отрабатывает варианты захвата Киева, Одессы и Харькова, — Зеленский

Президент Украины объяснил, с чем могут быть связаны совместные учения РФ и Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

На совместных военных учениях Беларуси и РФ "Запад-2021" отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова.

Об этом в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Если возвращаться к России, они говорят: "Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из "ДНР/ЛНР". Тогда вопрос: а "Запад-2021", учения, которые вы проводите? Не "ЛДНР", не ОРДЛО. Это вы проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь — по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое", — подчеркнул гарант.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему к украинским границам были стянуты российские войска. Он отметил, что НАТО регулярно проводит военные учения у границы с Россией. В частности, учения на Аляске, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

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При этом в начале апреля 2021 года Россия начала стягивать войска к украинским границам на пяти направлениях. После этого президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

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