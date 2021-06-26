Происшествия 1 час назад

Американский эсминец USS Ross вошел в Черное море: прибыл на учения Sea Breeze

Эсминец присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части SB21

Эсминец Arleigh Burke USS Ross. Фото: facebook.com/DDG71ROSS Эсминец Arleigh Burke USS Ross. Фото: facebook.com/DDG71ROSS
Эсминец Arleigh Burke USS Ross. Фото: facebook.com/DDG71ROSS

Американский эсминец Arleigh Burke USS Ross в субботу, 26 июня, вошел в Черное море.

Он прибыл для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2021, сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

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"Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для участия в 21-й итерации учений Sea Breeze 2021 (SB21), 26 июня 2021 года", — говорится в сообщении.

Указано, что эсминец присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части SB21.

В частности, сценарий учений предназначен для объединения вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе, включая боевые действия на поверхности, наземные операции, противодействие подводной войне, противовоздушную оборону и методы обезвреживания боеприпасов.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США и сейчас необходимо как никогда", — заявила поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Известно также, что USS Ross — один из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся в Роте (Испания).

Ранее посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море: россияне просили американцев отказаться от участия в них.

Напомним, 23 июня 2021 года в Министерстве обороны России сообщили, что военные открыли якобы предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. Там подчеркнули, мол, корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент.

В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительных выстрелов по их эсминцу Defender в Черном море.

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