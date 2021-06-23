Ситуация в Европе взрывоопасная и требует принятия шагов по ее деэскалации — Россия

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе.

Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ, заявил он на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

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По словам Шойгу, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.

В связи с этим российский министр заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе, которая требует "принятия решений по ее деэскалации".

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", — сказал глава Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что Европейский союз может ужесточить экономические санкции против России.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации РФ.

Как сообщалось, посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. В частности, россияне просят американцев отказаться от участия в них.