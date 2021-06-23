Политика 50 минут назад

Ситуация в Европе взрывоопасная и требует принятия шагов по ее деэскалации — Россия

Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ

Сергей Шойгу. Фото: mil.ru Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе.

Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ, заявил он на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Шойгу, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.

В связи с этим российский министр заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе, которая требует "принятия решений по ее деэскалации".

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", — сказал глава Минобороны РФ.

Читайте также:
В Балтийском море начались масштабные военные учения НАТО и США (ВИДЕО)

Ранее стало известно, что Европейский союз может ужесточить экономические санкции против России.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации РФ.

Как сообщалось, посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. В частности, россияне просят американцев отказаться от участия в них.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве снова пылевая буря: облако пыли принесло из России (ВИДЕО)
В Киеве снова пылевая буря: облако пыли принесло из России (ВИДЕО)
Цена газа в Европе выросла до максимума за последние 13 лет
Цена газа в Европе выросла до максимума за последние 13 лет
В России разбился самолет с парашютистами: 9 человек погибли
В России разбился самолет с парашютистами: 9 человек погибли
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  2. Украина имеет самые высокие риски засухи среди всех стран мира — исследование

  3. Билеты на фестиваль Atlas Weekend будут продавать в виде NFT на новом маркетплейсе Binance

  4. Вкладчики банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Что купить и посмотреть на "Книжном Арсенале-2021": ТОП-20 новинок, дискуссий и концертов

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...