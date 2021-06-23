Военные РФ открыли огонь по эсминцу Великобритании в Черном море

Российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца Defender, который вошел в Черное море.

В РФ утверждают, что корабль зашел в российские территориальные воды, сообщает "Интерфакс".

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"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", — заявили в российском Минобороны.

Указано, что в 12:06 и 12:08 среды, 23 июня 2021 года, пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу.

В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца, заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", — говорится в сообщении.

На трекинговом сервисе Marrine Traffic видно, что британский корабль находится в пределах 10 морских миль от побережья временно оккупированного Крыма.

Известно, что 14 июня британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen зашли в акваторию Черного моря.

В этот же день Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия британского и нидерландского кораблей.

HMS Defender считается пятым из шести эсминцев 45-й серии ВМС Великобритании. На эсминце установлены радиолокационная станция дальнего действия, зенитная артиллерия, а также есть возможность для размещения ракетных вооружений.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности".

Россия также заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, мол, усиливается военное противостояние между блоком и РФ.

Как сообщалось, посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. В частности, россияне просят американцев отказаться от участия в них.

Напомним, после начала оккупации Россией Крыма и части востока Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением крупных военных учений Sea Breeze в Украине с привлечением сил НАТО. По его данным, в данном учении будет задействовано около 4000 военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники из 32 стран.