Политика 1 час назад

Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности": космос, кибератаки и оружие

Однако Североатлантический альянс якобы отказывается рассматривать предложения РФ

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности".

Однако Североатлантический альянс якобы отказывается рассматривать предложения РФ, сообщил Путин в обращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, передает "РБК".

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По его словам, Москва якобы стремится к снижению рисков, обеспечению предсказуемости и решению разногласий через диалог.

"Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", — заявил Путин.

При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил выработку нового "уравнения безопасности" РФ и США.

Оно учитывает:

- ситуацию в космосе;

- проблематику кибербезопасности;

- стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения;

- стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении.

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Кроме того, Путин заявил об "ответственности" за процветание соседних с Россией стран.

По его словам, турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, якобы продолжается эрозия международного права.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет, за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", — заверил глава РФ.

Более того, президент России заявил о попытках в мире использовать силу для "продавливания своих интересов, чтобы укрепить собственную безопасность за счет безопасности других".

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Путин также заявил, что РФ якобы никогда не диктует свою волю другим странам, "на равных готова участвовать в решении общих проблем, содействовать деэскалации региональных конфликтов".

Ранее Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, мол, усиливается военное противостояние между блоком и РФ.

Как сообщалось, посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

В частности, россияне просят американцев отказаться от участия в них.

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