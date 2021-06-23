Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности": космос, кибератаки и оружие

Президент России Владимир Путин предложил НАТО новое "уравнение безопасности".

Однако Североатлантический альянс якобы отказывается рассматривать предложения РФ, сообщил Путин в обращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, передает "РБК".

По его словам, Москва якобы стремится к снижению рисков, обеспечению предсказуемости и решению разногласий через диалог.

"Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", — заявил Путин.

При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил выработку нового "уравнения безопасности" РФ и США.

Оно учитывает:

- ситуацию в космосе;

- проблематику кибербезопасности;

- стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения;

- стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении.

Кроме того, Путин заявил об "ответственности" за процветание соседних с Россией стран.

По его словам, турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, якобы продолжается эрозия международного права.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет, за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", — заверил глава РФ.

Более того, президент России заявил о попытках в мире использовать силу для "продавливания своих интересов, чтобы укрепить собственную безопасность за счет безопасности других".

Путин также заявил, что РФ якобы никогда не диктует свою волю другим странам, "на равных готова участвовать в решении общих проблем, содействовать деэскалации региональных конфликтов".

Ранее Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, мол, усиливается военное противостояние между блоком и РФ.

Как сообщалось, посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

В частности, россияне просят американцев отказаться от участия в них.