Украина усилила систему противовоздушной обороны у границ Беларуси

Власти Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении.

Это сделали в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия — 2021", сообщает пресс-служба Воздушного командования "Центр" Вооруженных Сил Украины.

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"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", — говорится в сообщении.

При этом жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

"Все мероприятия проводятся в рамках военных учений", — добавили в ВСУ.

Ранее к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека поступили обращения военнослужащих ВСУ по задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.

Причем сообщалось, что на данный момент задолженность Минобороны из обязательных выплат военнослужащим составляет около 1,5 млрд грн.

Вскоре в Министерстве обороны Украины заявили, что решение относительно денег на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины может быть принято в ближайшее время.

В частности, профинансировать все виды выплат Минобороны может в октябре.