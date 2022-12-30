В Украине начали тестировать европейскую систему присуждения звезд отелям

Государственное агентство по развитию туризма и Ассоциация гостиниц и курортов Украины начали тестировать европейскую систему сертификации отелей Hotels Stars Union (HSU).

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

"Сейчас эта система классификации гостиниц является одной из самых распространенных в Европе. Уже 27 стран являются участниками HSU. Система критериев классификации гостиниц HSU базируется на 21 принципе прозрачности и объективности, осведомленности о качестве и безопасности как для гостей, так и отельеров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день по этим критериям классифицировано более 22 тысяч гостиниц, то есть это более 1,2 миллиона классифицированных номеров в странах-участниках.

Украина является членом-наблюдателем Hotelstars Union с 2021 года и первые шаги по внедрению качественной классификации гостиниц были запланированы на лето 2022 года, но война приостановила работу над ее внедрением.

Срок тестирования – с 10 января по 28 февраля 2023 года. Участие отелей бесплатное и необязательное. Оценка отеля категории от 1* до 5* по системе Hotel Stars Union доступна по ссылке.

В пресс-службе добавили, что в результате оценки будет сформирован перечень критериев, использование которых затруднено в условиях военного времени в Украине, и в дальнейшем будут учтены в процессе адаптации на украинском рынке.

Отметим, что в Украине требования к гостиницам определены законом "О туризме" и государственным стандартом "Услуги туристические. Классификация гостиниц". Звезды присуждаются специальной комиссией. В 2021 году Украина присоединилась к HOTREC, под патронатом которой была создана европейская система сертификации отелей Hotels Stars Union.