В Госагентстве туризма подсчитали, сколько бюджет недополучил налогов от отрасли из-за войны (ИНФОГРАФИКА)

В 2022 году поступления в государственный бюджет от туристической отрасли сократились на 30,5% по сравнению с 2021 годом – с 2231,86 миллиона гривен до 1551,18. Об этом сообщают в Государственном агентстве по развитию туризма.

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Общее же количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за год сократилось на 17,4% с 21,9 до 18,1 тысячи. При этом количество юридических лиц уменьшилось на 13,8% до 4584, а физических – на 18,5% до 13,5 тысячи.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за прошлый год была уплачена гостиницами – 898 миллионов гривен. Эта сумма на 30,3% меньше, чем в 2021 году, когда в бюджет поступило 1,288 миллиарда гривен.

В то же время зафиксирован прирост на 45,9% уплаченного налога от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовались как временное убежище для людей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

Однако уплаченные налоги от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха уменьшилась на 57%, то есть в 2,3 раза: ими было уплачено только 141 миллион гривен против 328 миллионов в 2021 году.

На 35,2% уменьшились налоговые поступления от туристических операторов: уплачено в госбюджет в 2022 году 167,9 миллиона гривен, тогда как в 2021 году эта цифра составила 259 миллионов.

Также зафиксирован спад на 26,7% в деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет в прошлом году 204,8 миллиона гривен налогов против 279,3 миллиона за предыдущий год.

При этом в Одесской области зафиксировано падение налоговых поступлений сразу на 58,5% до 87,6 миллиона гривен, а в Киеве – на 46,4% до 415,2 миллиона. В Киевской же области произошел их рост на 30,8% (до 163,9 миллиона гривен), во Львовской - на 27,1% (до 273,8 миллиона), а в Ивано-Франковской - на 21% (до 159, 7 миллиона).