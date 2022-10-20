Влияние российско-украинской войны на туристическую отрасль в Украине и мире: что ждет нас в будущем

Российское полномасштабное вторжение в Украину повлияло практически на все секторы глобальной экономики. Пострадала в том числе и туристическая отрасль. Увеличение цен на нефть и горючее, усложненная логистика и разрушение традиционных туристических маршрутов — это лишь часть рисков, возникших перед мировым туризмом в связи с этой войной.

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Мировой туризм и война: анализ ситуации

Всемирная туристическая организация (ВТО) ожидает, что мировые поступления от туризма в 2022 году снизятся на 14 млрд долларов в случае длительной войны между Россией и Украиной. В самой большой зоне риска — европейский туризм. И речь не только о Восточной Европе, в которой непосредственно идет война, но и обо всем континенте в целом. Главная причина состоит в вопросе безопасности. Российская вооруженная агрессия заставляет туристов, в частности, с других континентов, задумываться над целесообразностью путешествий в Европу. Именно поэтому они все чаще выбирают более безопасные альтернативные варианты.

Вполне понятно, что все международные логистические маршруты, проходящие через территорию Украины, сейчас не функционируют. Впрочем, украинский рынок — не единственный, кто пострадал от этой войны. Согласно данным Eurocontrol, опубликованным на своем сайте ВТО, на определенных европейских направлениях после 24 февраля наблюдается падение количества рейсов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Например, количество рейсов в Молдове упало на 69%, в Словении на 42%, в Латвии на 38%, а в Финляндии на 36%.

Обобщая, можно констатировать, что перед мировым туризмом в результате российско-украинской войны встало довольно много задач. Однако еще больше вызовов ждет туристическая отрасль Украины. Все эксперты единогласно утверждают, что о возрождении индустрии следует задуматься уже сейчас. Но с чего начать? Какие конкретные шаги следует предпринять и какая роль в этом процессе отведена государству?

Туротрасль Украины: новые задачи и вызовы

Согласно данным Государственного агентства развития туризма, за шесть месяцев полномасштабной войны поступления в государственный бюджет от туристической отрасли упали на 25,7%. Логично, что в случае продолжения активной фазы войны эта рецессия продолжится. Тем не менее, украинский туристический бизнес рассчитывает на быстрое послевоенное восстановление.

Многие, дискутируя по этой теме, приводят пример Хорватии. Действительно, после изнурительной войны хорватам в течение нескольких лет удалось восстановить туристический потенциал. Впрочем, боевые действия в Украине гораздо интенсивнее, чем те, которые имели место в Хорватии, и, соответственно, разрушение инфраструктуры более серьезные. Поэтому никаких аналогий с послевоенной Хорватией, в том числе в отношении туристической отрасли, не нужно относиться как к основе будущего восстановления.

Единственное, что действительно нужно принять во внимание – это формирование мощного туристического бренда. Хорватия еще до войны была одним из главных курортных центров Адриатики и едва ли не главной туристической прелестью бывшей Югославии. Это во многом поспособствовало быстрому возрождению туризма в стране. Именно поэтому Украина должна позаботиться о собственной туристической репутации уже сейчас.

Послевоенные цели и перспективы

Само восстановление функционирования отрасли следует начать с регионов, менее пострадавших от войны. Это позволит сформировать первоочередную основу для приема туристов. Инвестиционные потоки должны двигаться от Запада на Юг и на Восток: от Львова до Одессы и Киева, а дальше в другие регионы после восстановления всей необходимой инфраструктуры и разминирования территорий.

Относительно возрождения туризма в освобожденных городах, к этому вопросу следует относиться достаточно осторожно. Любые проекты, охватывающие эти локации, должны стать, в первую очередь, составной частью мемориального туризма Украины. К этому делу должны быть привлечены соответствующие государственные органы: Институт национальной памяти и Государственное агентство развития туризма. Все маршруты должны быть построены с учетом того, что это места трагедий, поэтому размещение любых аттракций на таких маршрутах неэтичным и нецелесообразным.

Несмотря на сказанное выше, актуальные события все же не являются определяющим условием развития туризма. Ею остается разнообразие рекреационных ресурсов, которыми Украина владеет в изобилии, и соответствующих услуг. Собственно это первое, на что обращает внимание рядовой путешественник. Вероятно, нам еще предстоит совершенствовать уцелевший туристический арсенал и, конечно, восстанавливать разрушенный.

Все это нужно делать с учетом прошлого опыта, однако больше обращать внимание на современные тенденции, которые меняются чуть ли не каждый день. Так же, как это делают украинские туристические организации, адаптировавшиеся к реалиям войны. Сегодня фокус турагентств сосредоточен на развитии внутреннего туризма, разработке автобусных туров за границу и поиске оптимального формата работы после победы.

Это все нас ждет в будущем. Однако процесс перерождения украинского туризма уже начался. Именно сейчас следует заниматься активным продвижением Украины и ее туристического потенциала, строить новые планы и привлекать к этому процессу международных партнеров.