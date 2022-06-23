Киев исключили из рейтинга самых комфортных городов мира: кто занял первое место

Первое место в рейтинге самых комфортных городов мира уже третий раз занимает столица Австрии Вена. Киев из-за войны в Украине исключили из рейтинга, а российские Москва и Санкт-Петербург потеряли 15 и 13 мест соответственно.

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Об этом сообщается в исследовании The Economist Intelligence Unit (EIU), передает Deutsche welle.

Авторы исследования оценивают стабильность, сферу здравоохранения, культуру и окружающую среду, образование и инфраструктуру городов.

Столица Австрии Вена в третий раз признана самым комфортным городом мира. В прошлом году город потерял 12 позиций из-за ограничений во время пандемии Covid-19, но после снятия ограничений вновь возглавил рейтинг. Вена уже занимала первое место в данном рейтинге в 2018 и 2019 годах.



Второе место заняла столица Дании Копенгаген, а на третьем месте - швейцарский Цюрих.

В первой десятке расположились западноевропейские города, а также несколько городов Канады.

Рейтинг столицы страны-агрессора РФ Москвы был снижен на 15 позиций, а Санкт-Петербург опустился на 13 ступенек.

"В обоих городах фиксируют падение баллов из-за усиления нестабильности, цензуры, введения западных санкций и выхода компаний из страны", – объясняется в исследовании.

Киев из-за войны вообще было решено исключить из исследования.

Также из-за усиления геополитических рисков потеряли позиции и другие города восточной Европы, в частности, Варшава и Будапешт.

Самыми плохими для жизни стали Триполи (Ливия), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).