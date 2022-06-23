Київ виключили із рейтингу найкомфортніших міст світу: хто посів перше місце

Перше місце у рейтингу найкомфортніших міст світу вже втретє займає столиця Австрії Відень. Київ через війну в Україні виключили з рейтингу, а російські Москва та Санкт-Петербург втратили 15 та 13 місць відповідно.

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Про це йдеться в дослідженні The Economist Intelligence Unit (EIU), повідомляє Deutsche welle.

Автори дослідження оцінюють стабільність, сферу охорони здоров'я, культуру та навколишнє середовище, освіту та інфраструктуру міст.

Столиця Австрії Відень втретє визнана найкомфортнішим містом світу. Минулого року місто втратило 12 позицій через обмеження під час пандемії Covid-19, але після зняття обмежень знову очолило рейтинг. Відень вже займав перше місце в даному рейтингу у 2018 та 2019 роках.



Друге місце посіла столиця Данії Копенгаген, а на третьому місці – швейцарський Цюріх.

У першій десятці розташувалися західноєвропейські міста, і навіть кілька міст Канади.

Рейтинг столиці країни-агресора РФ Москви було знижено на 15 позицій, а Санкт-Петербург опустився на 13 сходинок.

"В обох містах фіксують падіння балів через посилення нестабільності, цензури, введення західних санкцій та виходу компаній із країни", - пояснюється у дослідженні.

Київ через війну взагалі було вирішено виключити із дослідження.

Також через посилення геополітичних ризиків втратили позиції й інші міста східної Європи, зокрема Варшава та Будапешт.

Найгіршими для життя стали Тріполі (Лівія), Лагос (Нігерія) та Дамаск (Сирія).