В мире городской туризм почти восстановился после коронакризиса

В города по всему миру активно возвращаются туристы, городской туризм уже почти достиг уровня, на котором был в доковидном 2019 году. Об этом свидетельствуют данные платформы онлайн-бронирования жилья Airbnb, передает BBC.

Это подтверждают ключевые показатели развития туризма, отмечают в Airbnb. Количество ночей, забронированных в городах за последние три месяца 2021 года, почти совпало с уровнем 2019 года. А в США этот показатель уже достиг доковидного уровня.

Кроме того, Airbnb сообщает о рекордной прибыли в размере 55 миллионов долларов за четвертый квартал, что также свидетельствует о восстановлении туризма.

"Города были важными направлениями для бизнеса Airbnb, но во время пандемии загородные районы оказались более популярными, поскольку люди сосредоточены на отдыхе на свежем воздухе без скопления людей", — считают в издании.

В Airbnb заметили некоторые изменения в предпочтениях туристов после начала пандемии. В частности, формат удаленной работы, ставший привычным для многих людей за последние два года, продолжает влиять на бизнес Airbnb. Дело в том, что пользователи выбирают теперь чаще долгосрочную аренду.

По данным компании, почти четверть ночей, забронированных за последние три месяца 2021 года, предусматривала аренду на четыре недели или дольше.

"Спустя почти два года после начала пандемии стало ясно, что мы переживаем самые большие изменения в сфере путешествий с момента появления коммерческих рейсов", — говорится в письме компании к акционерам.

Внутренние и более короткие расстояния остаются более популярными, чем международные поездки. В Airbnb акцентируют, что компания фиксирует все больше признаков того, что вирус стал менее важным для путешественников.

Например, во время волны заражений Omicron на платформе было меньше отмен, чем во время предыдущих всплесков. А заказы на лето 2022 года в конце января выросли на 25% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, путешествовать становится проще, так как страны начинают отменять или ослаблять карантинные ограничения, связанные с коронавирусом.

В частности, накануне Словакия упростила украинцам условия въезда. При этом страна приняла такое решение из-за новых правил в отношении путешественников, принятых Еврокомиссией. Они предусматривают сокращение периода действия Covid-сертификата о вакцинации до 9 месяцев.

Власти Швеции приняли решение снять все карантинные ограничения. В Агентстве общественного здоровья пришли к выводу, что коронавирус в дальнейшем можно не считать болезнью, представляющей повышенную опасность для общества, и обратились с такой рекомендацией к правительству.