Швеция отменяет ковидные ограничения

Власти Швеции приняли решение снять все карантинные ограничения. Новые правила начнут действовать с 9 февраля.

Об этом пишет Bloomberg.

"Швеция отменяет свои ограничения из-за коронавируса со следующей недели, ссылаясь на высокий уровень вакцинации и управляемую ситуацию в больницах", — сообщает издание.

В Агентстве общественного здоровья пришли к выводу, что коронавирус в дальнейшем можно не считать болезнью, представляющей повышенную опасность для общества, и обратились с такой рекомендацией к правительству.

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что "пришло время снова открыть страну". Глава Кабмина страны добавила, что пандемия не заканчивается, однако уровень вакцинации позволяет жить без ограничений.

С 9 февраля перестают действовать рекомендации по маскам в общественном транспорте при наличии большого количества пассажиров, рекомендация дистанционной работы и "гибридного" формата обучения для студентов, рекомендация в организациях и заведениях избегать больших массовых мероприятий внутри помещений.

В дальнейшем сохраняется рекомендация оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, если у человека есть симптомы, похожие на Covid-19.

Лицам, которые по определенным причинам не привиты, рекомендуется избегать пребывания среди большого количества людей.

Отметим, в стране полностью привиты 86,5% населения в возрасте от 12 лет.

Напомним, с 3 февраля Швейцария отменяет карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Ранее большинство ограничений, связанных с коронавирусом, включая обязательное ношение масок, отменили в Великобритании. Кроме того, в стране отменили запрет на посещение общественных заведений в ночное время суток.

Но первой в Европе карантин отменила Дания. Страна больше не классифицирует коронавирус как социально критическую болезнь, поэтому правительство страны объявило об отмене внутренних ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19.