Дания первая в Евросоюзе отменяет все карантинные ограничения

Дания больше не классифицирует коронавирус как социально критическую болезнь, поэтому правительство страны объявило об отмене внутренних ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает Schengenvisainfo.

С 1 февраля в Дании отменяют обязательное ношение масок, предъявление сертификата о вакцинации в общественных местах и все другие карантинные ограничения, связанные с коронавирусом.

В том числе власти отменили ограничения на въезд в страну. Теперь туристы могут свободно въезжать в Данию, как это было до пандемии.

"Эпидемическая комиссия рекомендовала, чтобы более строгие требования для въезда в Данию отменили после 31 января, но предыдущие общие ограничения на въезд, которые применялись до введения более строгих временных требований, сохранялись с 1 февраля и временно до 28 февраля 2022 года", — сказано в сообщении Минздрава Дании.

Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского Союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на волну распространения штамма "Омикрон".

В свою очередь Европейский Союз вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 – теперь будет не важно, где живет путешественник, а только лишь то, вакцинирован ли он.

Новая рекомендация странам-членам союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах Covid-19.

Напомним, 1 февраля 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в странах Европейского Союза будет составлять девять месяцев.