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Общество
Дата публикации

Дания первая в Евросоюзе отменяет все карантинные ограничения

Дания первая в Евросоюзе отменяет все карантинные ограничения
Дания станет первой страной Европейского союза, которая снимет внутренние ограничения

Дания больше не классифицирует коронавирус как социально критическую болезнь, поэтому правительство страны объявило об отмене внутренних ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает Schengenvisainfo.

С 1 февраля в Дании отменяют обязательное ношение масок, предъявление сертификата о вакцинации в общественных местах и все другие карантинные ограничения, связанные с коронавирусом.

В том числе власти отменили ограничения на въезд в страну. Теперь туристы могут свободно въезжать в Данию, как это было до пандемии.

"Эпидемическая комиссия рекомендовала, чтобы более строгие требования для въезда в Данию отменили после 31 января, но предыдущие общие ограничения на въезд, которые применялись до введения более строгих временных требований, сохранялись с 1 февраля и временно до 28 февраля 2022 года", — сказано в сообщении Минздрава Дании.

Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского Союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на волну распространения штамма "Омикрон".

В свою очередь Европейский Союз вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 – теперь будет не важно, где живет путешественник, а только лишь то, вакцинирован ли он. 

Новая рекомендация странам-членам союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах Covid-19.

Напомним, 1 февраля 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в странах Европейского Союза будет составлять девять месяцев. 

Автор:
Вита Молодан