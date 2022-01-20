В ВОЗ призвали отменить ограничения на международные поездки: они не приносят пользы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что ограничения на международные перевозки, связанные с пандемией коронавируса, следует ослабить или отменить.

Как пояснила организация в своем заявлении, такие карантинные меры перестали быть эффективными в последнее время, особенно это стало понятно после появления штамма "Омикрон".

В ВОЗ считают, что если бы ограничения на международные поездки помогали бы в борьбе с коронавирусом, то новый штамм не распространился бы так быстро.

Кроме того, ограничения "продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".

ВОЗ рекомендует вводить требование предоставлять тесты или отправлять на карантин только в случае необходимости.

Тем временем из-за "Омикрона" в Украине началась новая волна коронавируса, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он предупредил, что вскоре в некоторых областях начнут вводить ограничения "красного" уровня эпидбезопасности.

На фоне сложившейся ситуации в ВОЗ заявляют, что необходимо разработать вакцины против Covid-19, которые будут более эффективны в плане профилактики инфекции и предотвращения тяжелых последствий заболевания и смерти.

В организации считают, что постоянное введение бустерной или дополнительной вакцинации не поможет побороть пандемию и справиться с новыми штаммами вируса.