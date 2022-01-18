Штамм коронавируса "Омикрон" впервые выявили в Черновицкой области: сразу 16 инфицированных

Из 30 образцов, которые из региона направили на исследование в Киев в Центр общественного здоровья Украины, в 16 обнаружили новый штамм Covid-19 "Омикрон". Остальные 14 образцов содержали штамм "Дельта". Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"В области и дальше циркулирует "Дельта", преобладавшая последние месяцы. В то же время уже распространяется и "Омикрон", – заявила главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко.

Как рассказала Наталья Гопко, образцы, которые оправили в Киев, отбирали 5-6 января.

По ее словам, данные обезличенные, поэтому специалисты изучают и сопоставляют полученные результаты, чтобы выяснить, есть ли среди пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи недуга.

Напомним, за 12 января в мире зафиксировали 3 395 785 случаев заболевания коронавирусом — это самый высокий показатель за все время пандемии. Прежний "рекорд", который был установлен 6 января 2022 года, превышен сразу более чем на 700 тысяч случаев — тогда заболели 2 618 130 человек. Больше всего новых случаев 12 января обнаружили в США — 814 тысяч. Украина на 42 месте.

Министерство здравоохранения Украины внедряет новые меры для борьбы с пандемией. Так, ведомство сделало вакцинацию против коронавируса более доступной для детей. Теперь подросткам не нужно иметь все плановые прививки, чтобы вакцинироваться от Covid-19. Родителям (опекунам) нужно будет только записать подростка в любой пункт или центр вакцинации.

Национальная академия наук предупредила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости коронавирусом. Причем среди больных возрос процент совершеннолетней молодежи до 35 лет. Представителей этой категории стали чаще госпитализировать.