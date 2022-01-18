Минздрав упростил доступ детей от 12 лет к вакцинации от Covid-19

Министерство здравоохранения Украины сделало вакцинацию против коронавируса более доступной для детей. Теперь подросткам не нужно иметь все рутинные прививки, чтобы вакцинироваться от Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на приказ №64 от 13 января 2022 года.

Согласно с документом, ребенок в возрасте от 12 до 17 лет сможет получить вакцину против коронавируса без предоставления справки о наличии других прививок, как это было ранее.

Теперь родителям (опекунам) нужно будет только записать подростка в любой пункт или центр вакцинации. Адреса и контакты центров и пунктов можно найти на соответствующем сайте, также записаться можно по телефону 0 800 60 20 19.

Для вакцинации детей в возрасте от 12 до 13 родители должны взять с собой свидетельство о рождении ребенка, для старших — паспорт. Документы необходимы для того, чтобы врач мог внести данные о вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Кроме того, детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Родители вакцинированных детей смогут сгенерировать для них детские Covid-сертификаты. Напоминаем, что вакцинация от коронавируса детей от 12 лет разрешена в Украине с осени прошлого года.

Все вакцинированные взрослые в Украине могут получить по тысяче гривен в рамках программы "е-Поддержка".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации.

Тем временем Минздрав планирует расширить возрастную группу для вакцинации. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине уже весной этого года могут начат делать прививки от коронавируса детям от пяти лет.