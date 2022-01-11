В Украине могут начать вакцинировать от коронавируса детей от 5 лет

В Украине уже весной этого года могут начат делать прививки от коронавируса детям от пяти лет, вакцинация от ковида детей от 12 лет разрешена в нашей стране с осени прошлого года.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для BBC News Украина.

По словам Кузина, опыт других стран показывает, что вакцинация от коронавируса детей — это безопасно. Более того, прививки предупреждают преждевременную смертность, в частности, на фоне тяжелых соматических заболеваний.

"Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", — заявил Кузин.

Что касается детей от 12 лет, которым уже разрешено вакцинироваться от коронавируса, в Украине уже привили 140 тысяч детей от 12 до 18 лет.

При этом частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых.

"Если ребенок имеет сопутствующие заболевания – онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку, потому что течение болезни у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы... Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", — резюмировал главный санитарный врач.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации.

Напомним, на днях в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних.