Бустерная доза в Украине: показатели растут после заявлений Ляшко, а за две недели уже привилось больше 20 тысяч человек

Больше 20 тысяч украинцев уже привились бустерной дозой вакцин от коронавируса. После новогодних праздников министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сначала объявил, что на ревакцинацию могут рассчитывать люди старше шестидесяти лет. А вскоре сделал ее доступной и для остальных совершеннолетних украинцев. Впрочем, еще до Нового года бустерной дозой привились больше пяти тысяч человек.

Корреспонденты Delo.ua Мария Пирогова и Илья Требор разобрались, когда и для кого бустерная доза в Украине стала доступна, а также как на ее популярность повлияло заявление министра.

"Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60. Подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй", — отметил 4 января Ляшко.

Однако даже в ежедневной статистике Министерства здравоохранения говорится: только 4 января бустерной дозой привились 1843 человека, а всего к тому моменту ее получили 7556 человек (подробнее — инфографика №1).

Данные КМУ. Инфографика здесь и далее: Илья Требор, Мария Пирогова

В этом месте нужно сделать уточнение: в Украине существует так называемая "дополнительная доза". Ее вводят иммуннокомпрометированным пациентам для лучшей защиты от коронавируса, поскольку для таких украинцев эффективность вакцин в целом ниже. Такую дозу нельзя путать с бустерной (ревакцинальной), которую используют для усиления иммунного ответа, который угасает с течением времени даже после двух прививок.

Если "дополнительную" дозу начали колоть 16 декабря (в первый день этой возможностью воспользовались 14 человек), то "ревакцинальную" — 24 декабря (за первый день этой услугой воспользовалось 367 человек). К концу 2021 года бустерной дозой привилось 5452 человека, а дополнительной — 4063.

Некоторая неразбериха в цифрах и заявлениях связана с тем, что 22 декабря 2021 года в Украине внедрили ревакцинальную дозу для медицинских сотрудников и работников домов интернатного типа.

Объявляя о доступности бустерной дозы для пожилых людей, Ляшко объяснил, что получить бустерную дозу можно через полгода после второй прививки, а оптимальный период — от 6 до 9 месяцев. При этом преимущество у м-РНК-вакцин — Moderna или Comirnaty/Pfizer. Примечательно, что после его слов наблюдался всплеск бустерной вакцинации: если за 3 января ей привился только 261 украинец, то за 4 января — 1843, за 5 января — 4040, а за 6 января — 4620 человек (подробнее — инфографика №2).

Министр сразу же добавил, что 5 января на заседании НТГЭИ будет поднят вопрос внедрения бустерной дозы для всех привитых украинцев. О возможности привиться бустерной дозой для всех украинцев Ляшко заявил 6 января — так он надеется на эффективную борьбу со штаммом "Омикрон".

Напомним, что большинство вакцинированных украинцев согласны делать прививку каждый год, если такая необходимость возникнет. Этот факт специально для Delo.ua выяснили аналитики онлайн-платформы реал-тайм исследований LibertyReport.AI. Оказалось, что 55% опрошенных респондентов заявили, что уже вакцинировались против Covid-19. Среди них только 14% не хотят повторять прививку через год, а 86% оказались не против ежегодной ревакцинации.

Однако мнения этой части респондентов разделились: половина опрошенных (52%) согласны регулярно прививаться, только если вакцина будет бесплатной, а 34% пойдут вакцинироваться, даже если это будет стоить денег. Интересно, что среди готовых раскошелиться за прививку чуть больше женщин, чем мужчин — 39% против 31%. В то время как среди противников ревакцинации больше мужчин (16% против 10%).

Самой оптимальной ценой за ежегодную вакцинацию украинцы назвали сумму до 200 грн — именно столько готовы выложить 47% из тех, кто согласен на "платные" прививки. 33% могут заплатить и около 200-500 грн, а 8% респондентов — даже больше тысячи. Еще 7% приемлемым считают диапазон от 800 до 1000 грн, а 5% — от 500 до 800 грн.

При ревакцинации большая часть (79%) опрошенных выберут ту же вакцину, которую им кололи первый раз, но 11% все же хотели бы перейти на препарат производства Pfizer. Вакцины Moderna и AstraZeneca предпочтут 4% и 3% соответственно. Еще 3% выберут другие препараты.

Аналитики также исследовали общее отношение украинцев к вакцинации. Выяснилось, что украинцы отличаются некоторым постоянством в своих убеждениях: год назад 31% опрошенных заявляли, что ни за что не сделают прививку от ковида, и примерно столько же (28%) сообщили об этом сейчас.