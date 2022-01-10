Дети старше 12 лет должны начать получать тысячу гривен за вакцинацию, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации. Об этом 10 января сообщила пресс-служба президента.

Такое задание президент поставил правительству во время селекторного совещания. В пресс-службе главы государства не уточнили, сколько времени дали Кабмину на подготовку этой программы.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что по состоянию на начало января более 6,7 миллиона украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "е-Поддержка".

В рамках программы украинцы уже успели потратить 1 миллиард гривен, из которых на книги — 35% всех денег, кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5%.

Деньги пока выплачивают только восемь банков-партнеров. По словам Шмыгаля, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе.

"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", – добавил премьер-министр.

Шмыгаль напомнил, что правительство еще разрабатывает порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет. Зеленский поручил Кабмину расширить "е-Поддержку" на аптеки еще в середине декабря 2021 года.

Напомним, ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії".

При этом важно учесть, что Украина в ближайшее время сократит срок действия Covid-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней.