Риск смертности среди невакцинированных в 10 раз выше, чем у полностью вакцинированных, — Ляшко

В Украине риск смертности от коронавируса среди невакцинированных в 10 раз выше, чем среди полностью госпитализированных. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира "шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом".

"В 2022 году мир продолжает учиться жить с Covid-19. Наверное, новые мутации вируса SARS-CoV-2 потребуют более действенных средств сдерживания и предотвращения роста заболеваемости, в том числе и еще большего", — отметил Ляшко.

Министр, ссылаясь на открытые данные, подчеркнул, что в Швейцарии, например, Covid -19 приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации. Что касается Украины, то за четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были невакцинированы.

В то же время, вакцинация не исключает госпитализацию. По данным, электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец 2021 года часть вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила почти 12%.

В то же время это означает, что 88,3% госпитализированных не получали прививку, отметил Ляшко.

С начала вакцинальной кампании к середине января привито почти 15 миллионов украинцев. В целом дополнительную дозу вакцины получили 8 639 украинцев, бустерную — 70 663.

В Украине свободно могут вакцинировать граждане старше 18 лет, а также дети старше 12 лет, если будет такая необходимость.

Уже весной этого года могут начат делать прививки от коронавируса детям от пяти лет.