За сутки в Украине от коронавируса умерли 140 человек

За последние сутки, по состоянию на утро 14 января, в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 663, медработников — 241).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 656 человек, выздоровели от этой болезни 7 285 человек, зарегистрировано 140 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 737 510 человек, выздоровели от этого заболевания 3 545 111 пациентов и 98 068 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 92 835 человек. Одну дозу получили 32 334 человека, полностью иммунизированы 45 465 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получил 551 украинец, бустерную — 14 485.

С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили одну дозу 14 941 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 141 97 703 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 8 639 украинцев, бустерную — 70 663. В общей сложности проведено 29 218 505 прививок.

В Национальной академии наук заявили, что Динамика фиксирования новых случаев инфицирования Covid-19 позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости.

В свою очередь в ВОЗ дали прогноз, что уже в ближайшие недели более половины европейцев будут инфицированы штаммом коронавируса "Омикрон". Из-за беспрецедентных масштабов распространения вируса, в Европе также растет количество госпитализаций.

Тем временем ученые разрабатывают альтернативные способы лечения и борьбы с пандемией коронавируа. В частности, в Орегонском государственном университете США выявили, что соединения в каннабисе могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки.