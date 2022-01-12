Каннабис предотвращает заражение вирусом Covid-19 — исследование

Соединения в каннабисе могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки. Это доказывают результаты исследования Орегонского государственного университета США, сообщает Forbes.

Исследователи обнаружили, что две каннабиноидные кислоты могут связываться с шиповидным белком SARS-CoV-2 (коронавируса). После этого соединения могут предотвратить проникновение вируса в клетки. Это открытие потенциально может дать новые возможности для предотвращения и лечения заболевания.

"Биодоступные и с долгой историей использования человеком эти каннабиноиды могут предотвращать, а также лечить инфекцию SARS-CoV-2", — отмечают исследователи.

Исследование проводилось под руководством Ричарда ван Бримена, ученого из Глобального инновационного центра конопли штата Орегон в Фармацевтическом колледже и Института Линуса Полинга, в сотрудничестве с учеными из Орегонского университета здравоохранения и науки.

Ван Бриман добавил, что изученные каннабиса широко распространено и доступно.

"Эти каннабиноидные кислоты в изобилии содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли. Они не являются запрещенными веществами, такими как ТГК, но безопасны для людей", — подчеркнул Ван Бремен.

Каннабис могут использовать и для лечения других болезней. В Украине весной 2021 года Кабмин разрешил ограниченный оборот некоторых препаратов на основе каннабиса, представив это как точку в процессе легализации подобных лекарств. Тем временем представители аптечного бизнеса отмечают, что спрос на медканнабис существует и руководству страны нужно перестать выдумывать велосипед.

В мире же все больше стран легализируют каннабис. В декабре 2021 года на Мальте легализовали курение и выращивание марихуаны для личного употребления.