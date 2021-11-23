Компания Uber нашла, как обойти запрет на доставку каннабиса в Канаде

Компания Uber разработала приложение для заказов, которое позволяет обойти законодательный запрет Канады на доставку каннабиса. Об этом сообщает BBC.

Клиенты могут размещать заказы в приложении для розничного продавца каннабиса сети Tokyo Smoke, после чего забирать заказы в ближайшем магазине. Программа пока работает в тестовом режиме и только в провинции Онтарио.

Пользователи Uber Eats должны будут подтвердить свой возраст в приложении, а затем смогут забрать свои заказы в течение часа.

Рынок каннабиса в Канаде оценивается примерно в 4 млрд американских долларов в год. Хотя употребление марихуаны в этой стране стало законным с 2018 года, доставка ее по-прежнему незаконна. В результате нелегальные производители контролируют значительную долю продаж.

Uber заявил, что его партнерство с Tokyo Smoke поможет взрослым в стране покупать безопасный, легальный каннабис, борясь с нелегальными продавцами.

Это направление деятельности имеет значительные перспективы, так как, по прогнозам экспертов, рынок каннабиса в Канаде в ближайшие годы продолжит расширяться. Отмечается, что спрос на эту продукцию значительно вырос в прошлом году, поскольку люди застряли дома во время карантина.

«Мы продолжим внимательно следить за правилами и возможностями по каждому рынку. И по мере развития местных и федеральных законов мы будем изучать возможности с продавцами, которые работают в других регионах», — сказал представитель Uber.

Напомним легализация марихуаны в Канаде позволяет каждому жителю старше 18 лет выращивать в собственном доме не более четырех растений конопли для личного потребления.

А подразделение Wrigley корпорации Mars, которому принадлежат права на конфеты Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на несколько онлайн-магазинов из штата Калифорния. Магазины продавали сладости с тетрагидроканнабинолом — каннабиоидом, который содержится в соцветиях и листьях конопли, под брендами Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies. Представители Wrigley сочли это нарушением прав на товарный знак и недобросовестной конкуренцией. Аналогичный иск также подан в Канаде.